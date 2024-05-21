G.SARAY Başkanı Dursun Özbek önceki gün oynanan olaylı maçla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Özbek, önce kongre üyelerine gönderdiği bilgilendirme mesajında "Hiçbir seçim, kötülerle, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak şampiyonluktan daha değerli değildir. Bugünden itibaren tek konsantrasyonumuz, bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız 24. şampiyonluktur. İyilik yine kazanacak, şampiyon biz olacağız." dedi. Özbek bu sözlerin ardından düzenlediği basın toplantısında da çok sert ifadeler kullandı ve "silahla sahaya girdiler" diyerek savcıları göreve çağırdı.

Özbek, "Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Biz bu boş stat kabadayılarıyla geçen sezon da mücadele ettik, bu sezon da ederiz. Ali Koç, bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek. Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım. Bu yaptıkların bana sökmez. Yazıklar olsun sana. Sen bu ülkenin değerli bir ailesinin evladısın" diye konuştu.