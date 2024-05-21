Beşiktaş iki koldan

TRENDYOL 1. Lig'de sezonu tamamlamaya hazırlanan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortala atıldı. Siyah-beyazlıların şu an Benfica forması giyen Di Maria ile ilgilendiği daha önce ortala atılırken, Portekiz basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Portekiz'deki iddialara göre, Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek Di Maria transferinde fark yaratacak.

YÖNETİM İŞİ SIKI TUTUYOR

Arjantinli futbolcunun Real Madrid'de teknik direktörlüğünü yapan Mourinho'nun, siyah-beyazlı ekibin başına geçmesiyle Kartal, Di Maria'nın transferinde ön plana çıkacak. Di Maria'ya Beşiktaş'ın yanı sıra MLS'ten ve kulübü Benfica'dan da yoğun talep var. Mourinho'nun yanı sıra birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki hafta liglerin tamamlanmasının ardından teknik direktör sorununu en kısa sürede çözecek.