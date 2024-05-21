Ege’nin play-off kabusu

Finallere iddialı giren tüm Ege takımları henüz ilk turlardan havlu attı. TFF 2'nci Lig'de iddialı kadrolarıyla gruplarında play-off oynayan Bucaspor 1928 ve Menemen FK, ilk maçları bile geçemedi.

Bucaspor, ev sahibi avantajına rağmen ilk turda Yeni Mersin İdmanyurdu'na tek golle yenilerek elendi. Menemen FK ise 2 kez öne geçtiği deplasmanda 24Erzincanspor'a uzatmanın 116'ncı dakikasında kalesinde gördüğü golle 3-2 yenilerek ilk turda havlu attı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yılında 28 maçlık normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu Kepezspor'a kaptıran Aliağa Futbol, Play-Off'ta hüsran yaşadı. Adını direkt grup finaline yazdıran İzmir ekibi sezon boyunca aldığı tek mağlubiyetle yıkıldı.

Grup finali eşleşmesinde 52 Orduspor FK'ya deplasmandaki maçı 1-0 kaybederek sezonun ilk yenilgisini alan Aliağa, dün evindeki rövanşı 90 8'de bulduğu penaltı golüyle aynı skorla kazanıp maçı uzatmaya götürdü.

Seri penaltılarda rakip kaleci Ersin'i aşamayan Aliağa elenmekten kurtulamadı. Aynı grupta Ayvalıkgücü Belediyespor ilk turda Edirnespor'u penaltılarla geçse de ardından yine 52 Orduspor'a deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde 2-0 yenilerek elendi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon boyunca şampiyonluğu kovalayan 3 Ege ekibi Play-Off'ta hüsran yaşadı. Adını 4 yıl sonra finallere yazdıran Karşıyaka, henüz ilk turda evinde Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilip kahroldu. Turgutluspor, evinde Efeler 09 SFK'ya 4-1 mağlup olarak üst turu göremedi.

Önce Turgutluspor'u, ardından Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Efeler ise grup finalinde Elazığspor'a evinde 3-0, deplasmanda 4-0 yenilip finali göremedi.

3'üncü Lig 2'üncü Grup'ta Bornova 1877 Play-Off'ta ilk turda Kuşadasıspor'a 2-1 yenildi. Kuşadası, ikinci turda Bld Kütahyaspor'la oynadığı iki maçı da 2-1 kaybedip macerasını noktaladı.