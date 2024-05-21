Kaf-Kaf gururlu

Basketbol Süper Ligi'nde çok çekişmeli geçen seride Galatasaray Ekmas'ı eleyen Pınar Karşıyaka, son 4 sezonda 3'üncü kez adını Play-Off'ta yarı finale yazdırdı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde son yıllarda finallere abone olan Kaf-Kaf, geçen sezon 8 sene sonra final oynamasının ardından bu sezon da son 4'e kaldı. Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibi geçen sezon finalde karşılaşıp şampiyonluğu kaptırdığı normal sezon lideri Anadolu Efes olurken seri haftaya başlayacak. 3 galibiyete ulaşan taraf finalde Fenerbahçe-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sezona 6 yabancıyla başlayıp kadrosunda 4 yabancı kalan Pınar Karşıyaka, zorlu Galatasaray serisindeki 3 maçta da sakatlıklar nedeniyle sahada 3 yabancıyla mücadele etti. "Kendimi çok gururlu hissediyorum çünkü çok eksik bir takımla mücadele ediyoruz" diyen koç Ufuk Sarıca, "Çok diri kaldık. Bütün seri boyunca söyledim, çok büyük oynadık. Çok gurur duyuyorum, çok sevinçliyim. Thomas Akyazılı da seride X faktör oldu. Attığı 17 sayı, savunmadaki gayreti çok önemliydi. Önce bunun keyfini çıkarmalıyız. Yarı finalde şansımız az olabilir ama çok önemli değil. Önemli olan her sene oraları oynayabilmek" diye konuştu.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Karşıyaka, Galatasaray galibiyetini rakibe göndermelerle kutladı. İzmir'de oynanan ilk maçı kazanan Galatasaraylı oyuncunlar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda parkede galibiyet pozu verirken, Pınar Karşıyaka da çeyrek finalin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen son maçını kazanıp rakibini eledikten sonra takımın zafer pozunu, "Burada galibiyet pozu arifede değil, bayramda çekilir" mesajını paylaştı.

YÖNETİMDEN ÖZEL PRİM VAR

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü de bütün olumsuzluklar ve sakatlıklara rağmen yarı finale adını yazdıran takımlarını ve teknik heyeti kutladı. Ergüllü, "Taraftarlarımız rakip oyuncuların terbiyesizliklerine rağmen galeyana gelmedi. Artık gözümüz Efes serisinde" dedi. Yeşil-kırmızılılarda basketbolcular ve teknik heyete bu hafta maaş ödemesi yapacak yönetim, Galatasaray serisi için özel prim de açıkladı.