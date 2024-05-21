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Haberler Spor KSK’de transfer kongre sonrası

KSK’de transfer kongre sonrası

HABER MERKEZİ
KSK’de transfer kongre sonrası
KONGRE sürecine odaklanan Karşıyaka'da teknik heyetin ve takımın durumu 1 Haziran'daki seçimin ardından belli olacak. Opsiyonlu olan sözleşmesi biten teknik direktör Erkan Sözeri ile yola devam etmesi beklenmeyen yeşil-kırmızılılarda seçilecek yeni yönetim, teknik heyeti belirleyip ardından transfere yönlenecek. Şampiyon olacak tecrübeli bir kadro oluşturması beklenen Karşıyaka'da Adnan, Alpay, Cenk Ahmet, Emre Can, Enes, Ferdi, Hakan, Hasan, İsmail, Mustafa, Ömer, Sefa ve Yasin'in sözleşmeleri devam ediyor. Diğer futbolcuların kontratları ise bitti.
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