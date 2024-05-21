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Haberler Spor Manisa Lima’nın peşinde

Manisa Lima’nın peşinde

Siyah-beyazlı kurmaylar kontratı sona eren Sambacıyı takımda tutmak istiyor

HABER MERKEZİ
Manisa Lima’nın peşinde
TRENDYOL 1. Lig'de geçen sezon Play-Off hedefini tutturamayan Manisa FK, gelecek yılın planlamasına başladı. Siyah-beyazlı yönetim takviye konusunda önceliği iç transfere hedefinde ilk sırada Sandro Lima bulunuyor. Bir yıllık kontratı sona eren ve geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı golcü oyuncu ile yönetim, yeniden anlaşma zemini arıyor. Ülkesinden ve 1. Lig'den de talipleri olan futbolcunun şartlarını iyileştiren yönetim Sambacıdan yanıt bekliyor. Geçen sezon 31 maçta 11 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çeken 33 yaşındaki Lima'nın yanına yönetim, kaliteli bir golcü daha transfer etmek istiyor.
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