  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli’ye talip var

Nazilli’ye talip var

Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker, geçen sezon şirketleşmeye giden Aydın ekibine talip olduklarını belirterek “Görevi devralırsak takım Nazilli’de kalacak” dedi

HABER MERKEZİ
Nazilli’ye talip var
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmayı başaran Nazilli Belediyespor'a talip olan Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker görüşmelerin hafta içinde netleşeceğini söyledi. Nazilli Belediyespor'a talip olduklarını doğrulayan Küçüker, görevi devralmaları halinde takımın Nazilli'de kalacağını açıkladı. Nazilli Belediyesi'nin destek vermeyeceğini açıkladığı için zor günler geçiren Nazilli Belediyespor konusunda değerlendirmelerde bulunan Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker, "Eğer görevi devralırsak, ben Nazilli halkına saygısızlık yapmam. Takımı bir yere götürmek gibi bir planım yok. Takım Nazilli'de Nazillispor olarak devam edecek. Takımı bir yere taşımak saygısızlık olur. Yazık, günah o kadar tesis, o kadar imkan ve öyle bir taraftara ayıp olur" dedi. Nazilli Belediyespor sezon içinde şirketleşmeye gitmişti.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA