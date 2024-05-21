Nefesler tutuldu

Trendyol Süper Lig'de F.Bahçe'nin lider G.Saray'ı RAMS Park'ta 1-0 mağlup etmesinin ardından zirve alev alırken, gözler pazar günü oynanacak son haftaya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin haftalar önce küme düşen İstanbulspor, sarı-kırmızılıların ise küme düşme riski yaşayan Konya ile oynayacağı 90 dakikalar şampiyonu belli edecek. TFF dün yaptığı açıklama ile her iki maçın da pazar günü 19.00'da oynayacağını duyururken ihtimal hesapları masada yer alıyor. Son haftada G.Saray rakibinden bir puan dahi alsa diğer maçın sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Konya-G.Saray maçında ev sahibi takımın alacağı puan da diğer maçlara bakmadan lige tutunmasını kesinleştirecek. Sarı kırmızılılar sahadan puansız ayrılması ihtimalinde ise F.Bahçe'nin İstanbulspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. F.Bahçe ise evinde İstanbulspor'u mağlup edip G.Saray'ın kaybetmesini bekleyecek. Eğer iki takım da 99 puanla ligi tamamlarsa önceki gün G.Saray'ı 1-0 mağlup ederek ikili averajı eline geçiren F.Bahçe sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Dolayısıyla şampiyonluk adaylarının her ikisinin aynı anda puan kaybı halinde mutlu sona ulaşan taraf yine G.Saray olacak.

FENERBAHÇE ÇOK MUTLU

DERBİNİN ardından tesislere dönen Fenerbahçe kafilesini, gece geç saatlerde Samandıra'da çok sayıda sarı-lacivertli taraftar coşkuyla karşıladı. Futbolcular, tesis kapısında otobüsten inerek taraftarla bir araya geldi. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Serdar Dursun'un yanı sıra birkaç futbolcu daha derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı. Futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlarda bulundu. Ardından kafile tesislere girdi.

SÜPER KUPA GÖNDERMESİ

FENERBAHÇE'DE derbi galibiyetinin coşkusu yaşanırken zaferin mutluluğunu yaşayan Fenerbahçe, resmi hesabından ezeli rakibi Galatasaray'a Süper Kupa göndermesinde bulundu. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Bakın bu sefer kimler geldi." ifadeleri kullanıldı. Bilindiği üzere Fenerbahçe, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Galatasaray, başarılı yıldızı Mauro Icardi ile 52. saniyede golü bulmuş, Fenerbahçe ise daha önce planlandığı gibi sahadan çekilmişti.

KRİTİK MAÇLAR PAZAR GÜNÜ

TFF, Trendyol Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Şampiyonluk mücadelesi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalar ise pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İşte program: 24 Mayıs Cuma: 20.00 Alanya-Antalya, 25 Mayıs Cumartesi: 16.00 Karagümrük-Samsun, 19.00 Sivas-Kayseri: 26 Mayıs Pazar: 19.00 F.Bahçe-İstanbulspor, 19.00 Konya-Galatasaray, tesi: 19.00 Pendik-Gaziantep FK, 19.00 Adana D.-Başakşehir, 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş, 19.00 Trabzon-A. Gücü, 19.00 Hatay -Ç.Rize.

G.SARAY'DAN KOÇ'A SUÇ DUYURUSU

G.SARAY Kulübü, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, olaylara karışan yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve görevi kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca G.Saray Başkan Adayı Süheyl Batum da sarılacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kulüpte 25 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Süheyl Batum, "Haddinizi bilin" başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.