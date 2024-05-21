Nurlupınarspor BAL’a yükseldi

MANİSA'DA bir semt takımı olan Poyraz Grup 1965 Nurlupınarspor tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi başardı. Yunusemre Belediyespor ile 1965 Nurlupınarspor arasında Bölgesel Amatör Lig Play Out maçı Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynandı. Nurlupınarspor 52. dakikada Nurullah Asi'nin attığı golle maçı 1-0 kazanarak BAL'a yükselmeyi başardı. Maç sonrasında taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular taraftarlarla birlikte şehir turu attı. Nurlupınarspor, Süper Amatör Küme'de grubunu lider tamamlamıştı. Play-Off maçlarında Alaşehir Belediyespor'un ardından ikinci sırada yer almıştı.