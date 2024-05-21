Trabzon’da Uğurcan yolcu

TRENDYOL Süper Lig ekibi Trabzonspor'da bir devir kapanacak. Bordomavili ekipte uzun süredir forma giyen ve milli takımın da kalesini koruyan Uğurcan Çakır sezon sonu veda edecek. Hatta başarılı eldivenin Beşiktaş'la perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası Finali'nin son maçı olacağı konuşuluyor. Ligin son maçında sahaya yerine genç eldiven Onuralp Çevikkan'ın geçeceği de iddia ediliyor. Milli kalecinin Avrupa'ya transfer olacağı ve anlaşmanın bittiği belirtiliyor. Hatta rakamların bile netleştiği gelen bilgiler arasında. Şampiyonluk gelirse Uğurcan, Trabzonspor tribünlerini tek tek dolaşarak veda edecek. Uğurcan Çakır'ın, Beşiktaş karşısında alınacak bir kupayla 5 kupalı kaptan olarak Trabzonspor macerasını noktalayacak.