Yunanistan’da skandal

Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan skandal bir karar geldi. Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralık olarak gönderilen Samet Akaydin, 19 Mayıs'ta yaptığı Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı sonrası kadro dışı bırakıldı. Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi. Paylaşımı kaldırmayan 30 yaşındaki milli futbolcu Samet, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydin, Türkiye'ye dönme kararı aldığı bildirildi.