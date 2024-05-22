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Haberler Spor Basatemür yol ayrımında

Basatemür yol ayrımında

HABER MERKEZİ
Basatemür yol ayrımında
TFF 2. Lig'de yıllardır Somaspor'un dümeninde yer alan teknik direktör Burhanettin Basatemür, sözleşmesi bittikten sonra yönetimle yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadı. Son 5 sezondur çalıştırdığı siyahbeyazlı kulübü Üçüncü Lig'den İkinci Lig'e taşıyan teknik adam olan Basatemür'e birçok kulüpten teklif olduğu öğrenilirken tarafların yeniden masaya oturmaları bekleniyor. Somaspor'da 2019 yılında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, amatör liglerden birçok futbolcuya takımda görev vererek vitrine çıkarmıştı.
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