Ege futbolunda gündem kulüp satışı

Türk futbolunda yıllardır dernek statüsündeki kulüplerin şirketleşmesi tartışılırken, şirketleşen kulüpler de kısa süre içinde bir bir devrediliyor. Ege futbolunda yeni sezon öncesi şirket statüsündeki birçok kulüp yatırımcı arıyor. Şirketleşmesinin üzerinden henüz 1 yıl geçmeyen köklü kulüplerin bile tekrar devredilmesi gündemde. Farklı liglerde şirket statüsünde mücadele eden Altınordu, Manisa FK, Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor, Efeler 09 SFK, Bornova 1877, Bergama Sportif kulüplerinin isimleri yeni ortak veya hisselerin tamamını devralacak firma veya şahıs aradıkları şeklinde anılırken, Tük futbolunun en köklü kulüplerinden Altay da şirketleşmeye giderek yatırımcı bulmaya çalışıyor. Denizlispor'un şirketleşme çalışmaları ise daha önce sonuç vermedi.

Dernek statüsünde yönetimlerini kongrelerle camia içinden belirleyen kulüpler son yıllarda borç yükleri ve ekonomik sıkıntılar yüzünden kurumsal yatırımcılara yönelirken, şirketleşen kulüpler de hedefledikleri mali rahatlığa kavuşamadı. İzmir temsilcisi Altınordu'yu 2012 yılında devralıp 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e taşırken tesisleşme hamlesiyle Türkiye'de örnek bir altyapı organizasyonu kuran Seyit Mehmet Özkan, geçen sezon A takım 2'nci Lig'e düşünce kulübe ortak arayıp sonuç alamadı. Özkan, bu yıl da A takımı devretmek için yeni yatırımcı arayışında. Manisa Büyükşehir Belediyespor, şirketleştikten sonra adını Manisa Futbol Kulübü yapıp 1'inci Lig'e çıktı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yeni büyükşehir belediye yönetimiyle sorun yaşayan kulübün devri gündemde. Sport Republic adına Göztepe CEO'su Ivan Mance'nin hafta başında siyah-beyazlıları ziyaret etmesi kafalarda soru işaretleri yarattı.

Tire 1922'yi 2019 yılında devralıp şirketleşen Bucaspor 1928, 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkıp 2 kez Play-Off'tan eli boş döndü. Ekonomik sıkıntılarda bu sezon ortasında satışı son anda iptal olan kulüp, yeni sezon öncesi de arayışta. Henüz bu sezon içinde defalarca kongreye giderek sancılı bir şirketleşme süreci yaşayan 2'nci Lig'deki Nazilli Belediyespor'un devri gündemde. 3'üncü Lig'deki iki yılında da Play-Off oynayan Efeler 09 SFK, yine yerel seçimlerin ardından devrediliyor. 3'üncü Lig'e çıktıktan sonra devredilen Bornova 1877 de yine devredileceği konuşulan kulüpler arasında. Geçen sezon Ekmas Sportif'ten Ahmet Çoruhlu'ya devredilerek Bergama Belediyespor olan adını değiştiren Bergama Sportif de yine satış iddialarıyla anılıyor.

EN BAŞARILI GÖZTEPE

Türk futbolunda şirketleşen ilk kulüplerden olan Göztepe, Ege'nin şirketleşmeye giden en başarılı kulübü olarak dikkat çekti. İlk olarak 1997 yılında Dinç Bilgin başkanlığında şirketleşen Göztepe, Süper Lig'e çıkıp ardından yönetimsel sıkıntılarla amatöre kadar geriledi. 2007 yılında İmam Altınbaş'ın TMSF'den devraldığı kulüp 1'inci Lig'e yükselip küme düşünce 2014'te yönetimi Mehmet Sepil devraldı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni tamamlayıp, Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nı kazandırdığı kulübe çağ atlatarak yeniden Süper Lig'e taşıyan Sepil, takımın 1'inci Lig'e düştüğü 2022'de futbol şubesinin yönetimini Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic'e devretti. Sırp yatırımcı Dragan Solak, ABD'li Başkan Henrik Kraft, Danimarkalı CEO Rasmus Ankersen yönetiminde İngiltere kuruluşlu olan şirket adına Rasmus Ankersen, Göztepe'de başkanlığı devraldı. Sportif direktörlüğünü de Hırvat Ivan Mance'nin yaptığı Göztepe, sağlam temeller üzerinde 2 yıl içinde Süper Lig'e dönmeyi başardı.

BODRUM VE MENEMEN DE ŞİRKET

Ege'de şirket statüsündeki kulüplerden Bodrum FK, 2020 yılında şirketleşip Bodrum Belediyesi Bodrumspor olan adını değiştirdi. Daha önce Antalyaspor'u yöneten Öztürk ailesinin hisselerinin çoğunluğunu devraldığı kulüp 2'nci Lig'den çıkarak 1'inci Lig'de üst üste ikinci kez Süper Lig kapısına geldi. İzmir'de daha önce Tahir Şahin başkanlığında şirketleşen Menemen FK'yı da 2022'de Ekmas Sportif, geçen yaz ise Bilgin Tokul devraldı.