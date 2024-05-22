Ferhat Arıcan hedef yükseltti

TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla cimnastikte Türkiye'ye ilki yaşatan milli sporcu Ferhat Arıcan, Paris'te kürsünün zirvesinde yer alarak yeni başarılara imza atmak istiyor. Ferhat, Tokyo 2020'de yaşadıkları tarihi sevinçten sonra Paris'te de aynı başarıyı yakalamak istediklerini dile getirerek, "Bireysel olarak hedefim tabii ki, Tokyo 2020'de aldığım madalyanın üzerine koymak ve üst üste iki olimpiyat madalyalı sporcu ünvanını kazanmak. Tarihte bir ilki daha gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

'BİZDEN KORKMAYA BAŞLADILAR'

Takım olarak olimpiyat oyunlarına gittiklerini hatırlatan Ferhat, bu başarının da tarihte bir ilk olduğunu vurgulayarak, "İlklerin takımı diyorum. Bu takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Bütün cimnastikçilerin bu takımı örnek almasını istiyorum. Bu takım şu zamana kadar gelmiş en iyi takım. Takip etmenin dışında podyuma çıktığımızda bizden korkmaya başladılar çünkü onlar için ciddi rakipleriz" dedi.