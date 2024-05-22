Montella’dan kadro mesajı

SÜRAT Kargo ile A Milli Futbol Takımı arasında 2 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk tanıtımına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı. Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için konuşan Montella, "Avrupa Şampiyonası yaklaştığı için çok heyecanlıyız. Son derece hazırız. Almanya'da çok destek bulacağımız biliyoruz. En iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Canlı olarak ben ve çalışma arkadaşlarım 100'lerce maç izledi. Net fikirlerimiz var. 2 oyuncumuz Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak (Arda Güler, Salih Özcan) ve sonrasında bize katılacak. Ligleri bitenler var. Bazıları erken katılacak, bazıları 24'ünde galiba hafta içinde katılacak. Net görünce nihai kadroyu belirleyeceğiz" dedi. TFF Başkanı Büyükekşi ise bu sezon iyi bir derece elde etmek istediklerini belirterek, asıl amaçlarının 2032'de şampiyon olmak olduğunu söyledi.