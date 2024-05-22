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Haberler Spor Muğlaspor’da şok ayrılık

Muğlaspor’da şok ayrılık

HABER MERKEZİ
Muğlaspor’da şok ayrılık
BÖLGESEL Amatör Lig 5. Grup'ta şampiyon olarak 3 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükselen Muğlaspor'da takımı zafere taşıyan teknik direktör Hakan Şapçı'yla yeniden anlaşılmadı. Kariyerinde daha önce Manisa FK, Turgutluspor, Bergama Belediyespor ve Aliağa FK ile Bölgesel Amatör Lig Şampiyonluğu, Uşakspor'da ise 3. Lig Şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı yönetim, "Muğlaspor'umuzun şampiyon olmasında çok büyük katkı sağlayan teknik direktörümüz Hakan Şapçı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Şapçı ve ekibine bize yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.
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