Pınar Karşıyaka açıklama yaptı: Kabul edilemez

BASKETBOL Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasında oynanan olaylı Play-Off çeyrek final serisi son maçının yankıları sürerken, yeşil-kırmızılı kulüp açıklama yaptı. Maçta 5 faul alarak oyundan çıkarken ev sahibi Karşıyaka tribününe önce el işareti yapan, ardından yerine otururken cinsel organını tutarak karşılaşmanın 40 dakika durmasına sebep olan olayın fitilini ateşleyen Galatasaraylı Buğrahan Tuncer, açıklama yayınlayıp kamuoyundan özür dilemişti.

KARŞIYAKA TAKİPÇİ OLACAK

Tuncer, ailesine ve çocuğuna hakaret edildiği için bir anlık öfkeyle yanlış bir harekette bulunduğunu ifade etti. Karşıyaka ise Buğrahan'ın açıklaması üzerine, "Sadece sahadaki yüksek mücadele gücü ve basketbol kalitesi ile anılmasını arzuladığımız bir Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisini geride bıraktık. Serinin sahamızda oynanan ilk maçının sonunda başlayan ve tüm seri boyunca süregelen, hangi amaca yönelik olduğu belli, kasıtlı ve ağır tahrikler neticesinde yaşanan olumsuzluklar bizi de son derece üzmüştür. Bununla birlikte bu tahriklerin baş aktörlerinin, ne kulübümüz ne de taraftarlarımızdan bahsettiği, sözde özür mahiyetinde yaptıkları açıklamalar içerisinde kullandıkları, kulübümüz ve özellikle tüm taraftarımızı hedef alan söylemlerini kabul etmediğimizi belirtir, konunun ilgili mecralarda, gerektiği şekilde takibinde olduğumuzu tüm basketbol kamuoyu ve Karşıyaka camiasının bilgisine sunarız" açıklamasını yayınladı.

PLAY-OFF YARI FİNAL TARİHLERİ BELLİ OLDU

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off yarı finaline yükselerek Anadolu Efes ile eşleşen Pınar Karşıyaka'nın maç tarihleri belli oldu. 3 galibiyet alacak takımın finale yükseleceği seride 1. maç 29 Mayıs, 2. maç 31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak. 3. maç ise 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak. Gerekmesi halinde 4. maç 4 Haziran'da İzmir'de, 5. maç ise 6 Haziran'da İstanbul'da oynanacak. Serinin diğer ayağında ise Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet oynayacak. Onların maç programı ise 1. maç 30 Mayıs ve 2. maç 1 Haziran Fenerbahçe'nin sahasında, 3. maç 3 Haziran'da Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Gerekirse 4. maç 5 Haziran'da Beşiktaş'ın 5. maç ise 7 Haziran'da Fenerbahçe'nin sahasında yapılacak.