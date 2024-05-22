Sadece Bodrum kaldı

Ege'nin büyük umutlarla başladığı Play-Off macerasında sadece 1 takım kaldı. Büyük bir başarıya imza atan Egeliler tam 10 ekiple Play- Off'ta boy gösterme fırsatı bulurken 9 ekip umduğunu bulamadı ve bir üst lige çıkma fırsatını başka bahara bıraktı. TFF İkinci Lig'de Menemen FK ve Bucaspor 1928; Üçüncü Lig'de Bornova 1877, Kuşadasıspor, Turgutluspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Karşıyaka'nın ardından son olarak Aliağa FK ve Efeler 09 SFK da havlu atarken, Birinci Lig'de Play-Off mücadelesinde yoluna devam eden tek ekip Bodrum FK oldu.

TURU MUĞLA'YA BIRAKTI

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ahlatçı Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK öne geçtiği mücadelede skoru koruyamazken, turu Muğla'ya bıraktı. Yeşil-beyazlılar gurbette aldığı sonuçla final yolunda avantajı kaptı. Çorum'dan yenilmeden dönen Muğla ekibi, evinde oynayacağı rövanş öncesi camiasını umutlandırdı. Bodrum FK evindeki rövanşta her türlü galibiyet halinde üst üste ikinci kez Süper Lig yolunda finale çıkacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

EFELER AYNI KADERİ YAŞADI

TFF 3. Lig'de Aydın'ı temsil eden Efeler 09 SFK, son 2 sezonda üst üste Play-Off'ta elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Geçen sezon Play- Off 1. Tur'da Hopaspor'u eleyen yeşil-beyazlılar, 2. Tur'da Beyoğlu Yeni Çarşı'ya boyun eğip havlu attı. Bu sezon yine adını Play-Off'a yazdıran Efeler 09, final biletini Elazığspor'a kaptırdı. Aydın ekibi evinde 3-0 yenildiği Elazığspor'a deplasmanda 4-0 kaybederek sezonu noktaladı. 1. Grup'ta ilk yılında 28 maçlık normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu Kepezspor'a kaptıran Aliağa FK da Play-Off'ta hüsran yaşadı. Adını direkt grup finaline yazdıran İzmir ekibi sezon boyunca aldığı tek mağlubiyetle yıkıldı. Grup finali eşleşmesinde 52 Orduspor FK'ya deplasmandaki maçı 1-0 kaybederek sezonun ilk yenilgisini alan Aliağa, aynı skorla kazanıp maçı uzatmaya götürse de seri penaltılarda elenmekten kurtulamadı.

Bodrum FK'da İsmet Taşdemir sonuçtan mutsuz olmadıklarını, rövanşta final istediklerini belirtti

'TUR İÇİN GARANTİ DEĞİL'

PLAY-OFF yarı final ilk maçında Çorum FK ile berabere kalan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, aldıkları sonucun tur için garanti olmadığını ifade etti. "Çorum'da alınan sonuç mutlu etti mi?" yönündeki soruya Taşdemir, "Bu sonuç yenilmekten iyidir ama tur için garanti değil. Çorum FK ve Bodrum FK bu lige renk katan iki takım. Ne oynadığını bilen iki takım var. Kendi adımıza söyleyeceksek bizim bu lige çıktığımızdan beri mücadele gücümüzü en üst seviyede tutmak zorundayız. Mücadele gücümüz düşük olursa çok sorun yaşarız. Bugün buradaysak bundan dolayı buradayız. Oyuncularımız sakınmıyor. Neyi var, neyi yok ortaya koyuyorlar" yanıtını verdi.

"FİNALE KALMAK İSTİYORUZ"

Lige bu yıl renk katan iki takım arasında iyi bir mücadele olduğunu belirten Taşdemir, "Pozisyonlar, geçişler, iyi savunmalardan dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. Bunlar 180 dakikalık maçlar. Şu anda biz ilk yarısını bitirdik ve berabere sona erdi. İkinci yarısını ben de merakla bekliyorum. Çok iyi futbol oynayan iki takımdan birisine yazık olacak. Futbolun kuralı bu. Dolayısıyla bir 90 dakikamız kaldı. Maça iyi hazırlanıp turu geçerek finale kalmak istiyoruz. İşimiz kolay değil ve zoru başarmaya çalışacağız" diye konuştu.

KOZU TARAFTARI OLACAK

Yeşil-beyazlı Bodrum temsilcisinde gözler oynanacak kritik rövanş karşılaş-karşılaşmasına çevrilirken en büyük kozu taraftaraftarı olacak. Sezonun geride kalan bölü-tarı bölümünde takımlarını bir an olsun yalnız münde bırakmayan taraftarlar Çorum FK'yı konuk edecekleri maçta da vereceği destekle final arayacak.