Türkiye Kupası Finali’ni yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Final müsabakası 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te ATV ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 11. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Kara Kartal" 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR 10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Kupası'nı bugüne kadar Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez müzesine götürme başarısı gösterirken; bordo-mavililer, Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı tüm final maçlarında hiç kaybetmedi.