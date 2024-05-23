Aliağa FK’da Çardak üzgün

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonu namağlup 2. sırada tamamlayan ve Play-Off Finali'nde 52 Orduspor FK'ya kaybederek 2. Lig hayallerini erteleyen Aliağa FK'da teknik direktör Fatih Çardak açıklamalarda bulundu. Takımın başına ligin son dönemlerinde Hakan Şapçı'nın yerine gelen genç çalıştırıcı Çardak kulübün resmi sosyal medya hesabındaki açıklamasında üzgün olduklarını vurguladı. Çardak, "Buradan takımımla birlikte kupayı kaldırdığımız bir paylaşımla karşınızda olmak isterdik ancak namağlup biten bir sezonda talihsiz bir sonla sezonu bitirdik. Bildiğiniz üzere ikinci yarının başlamasının ardından geldiğim takımımda çok önemli bir puan ortalaması ve yenilmezlik serisi gerçekleştirmemize rağmen hedefimize ulaşamamış olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. 39 yaşındaki çalıştırıcı konuşmasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa FK Başkanı Kamil Önal, oyuncular ve Aliağa FK taraftarına teşekkür ederek sonlandırdı.