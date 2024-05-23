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Haberler Spor Altınordu’da iki ayrılık daha

Altınordu’da iki ayrılık daha

HABER MERKEZİ
Altınordu’da iki ayrılık daha
TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da takımdan gönderilen oyuncular kervanına 2 isim daha katıldı. Daha önce sözleşmeleri sona eren Yusuf Can Esendemir, Alperen Selvi, Altar Han Hidayetoğlu, Devrim Taşkaya, Furkan Metin, Onur Ramazan Toprak, Rahmi Kaya, Eray Ataseven, Onurcan Güler ve Gökberk Efe ile vedalaşan kırmızı- lacivertliler altyapı patentli 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdullah Soğucak ve 20 yaşındaki sol kanat Mustafa Karaman'la da yollarını ayırdı. Abdullah bu sezon ligde 17 maçta toplam 203 dakika oyunda kaldı. Sezon başında Edirnespor'a kiralanıp devre arasında takıma dönen Mustafa ise 6 karşılaşmada 124 dakika oynayıp 1 gol kaydetti.
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