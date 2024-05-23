aTV’de kupa şöleni

FUTBOLDA Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 62. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. 20.45'te başlayacak karşılaşma atv'den yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada en son 2020-2021 sezonunda olmak üzere 10 kez şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor ise daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

İKİ EKİBİN 5'İNCİ FİNALİ

İki ekip kupa finalinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 1974-1975 sezonunda iki maç üzerinden oynanan finalde ilk müsabakadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen rövanşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Kartal 1989-1990'da ise rakibini 2-0 yenmişti. Trabzonspor ise 1976-1977'de (0-0, 1-0) ve 1983- 1984'te (2-0) Beşiktaş'a üstünlük sağladı.