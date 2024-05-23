İstanbul’a 2 dev final

UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı. Toplantıda 2026 Avrupa Ligi Finali ve 2027 Konferans Ligi Finali'ne Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi. İki dev finali, daha önce 2019'da UEFA Süper Kupa mücadelesi düzenlenen Beşiktaş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan istişareler neticesinde UEFA'ya 2027 Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapması için inşası devam eden Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili başvuru yapılması kararı alındı. UEFA'nın onay vermesi durumunda Konferans Ligi Finali Yeni Ankara Stadyumu'nda yapılacak. Süreç tamamlanamazsa bu final de yine Beşiktaş Park'ta oynanacak. İki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İnşallah 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni Türk kulüpleri oynar ve Avrupa kupaları Türkiye'de kalır" ifadelerini kullandı.