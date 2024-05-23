Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takım, kupayı 11. kez müzesine götürdü.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal (Dk. 90+6 Worrall), Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 64 Rashica), Muçi (Dk. 90+6 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 75 Aboubakar)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 68 Pepe), Umut Güneş (Dk. 83 Umut Bozok), Visca, Bardhi, Fountas (Dk. 56 Trezeguet), Onuachu

GOLLER: Dk. 14 Onuachu, Dk. 89 Pepe (Trabzonspor), Dk. 45+3 Ghezzal (Penaltıdan), Dk. 54 Salih Uçan, Dk. 90+4 Al-Musrati (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 90+9 Serdar Topraktepe (Teknik sorumlu) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Meunier, Dk. 83 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 79 Svensson, Dk. 90+5 Al-Musrati (Beşiktaş)

Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.

5. dakikada Ghezzal'ın pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

14. dakikada Onuachu'nun sol kanattan çalımlarla ceza sahası içe girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

16. dakikada Muleka'nın sağ taraftan çalımlarla ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede topun sahibi oldu.

26. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda önde direkte Necip'in kafayla arkaya gönderdiği topa Omar Colley'in vuruşunda az farkla üstten auta gitti.

33. dakikada Masuaku'nun pasında topla buluşan Gedson'un savunmada Denswil'i çalımladıktan sonra sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti..

45+1. dakikada Salih'in ceza sahasına çevirmek istediği topa Bardhi, ceza sahası içerisinde elle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından filelerle buluştu. 1-1

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada iki takımın da birer şutu direkten döndü. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Svensson'a çarparak havalanan topa Visca'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, altıpasın içinde Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Aynı dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

70. dakikada Visca'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

89. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Meunier'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un sağına uzanarak çeldiği top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

90+4. dakikada Al-Musrati Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pepe'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Al-Musrati'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.