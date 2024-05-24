Derbinin faturası ağır oldu

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili verdiği cezaları açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5 maç, İrfan Can Eğribayat'a 3 maç, Jayden Oosterwolde'ye ise 1 maçtan men cezası verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kurul ayrıca Galatasaray'a usulsüz seyirci alınması sebebiyle 240 bin, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112 bin TL olmak üzere toplam 520 bin TL para cezası verdi.

İKİ KULÜBE ADETA CEZA YAĞDI

Kurul, Fenerbahçe görevlisi Emre Kartal'ı ise Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 1 yıl, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle ise 90 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırdı. Yine sarılacivertlilerde yönetici Selahattin Baki kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ise rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39 bin TL para cezası aldı. Aynı müsabakada sarı-kırmızılılarda antrenör Serhat Doğan'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.