Efeler sonunu getiremedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynadığı ikinci maçta Hollanda'ya 3-2 yenildi. "Filenin Efeleri", Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen ve ilk kez sahne aldığı Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan taraf Türkiye oldu ve etkili oyununu sürdüren ikinci seti 25-20 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete kötü başlayan Ay-yıldızlılar, rakibine karşılık vermekte zorlandı ve Hollanda seti 25-18 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dengeli giden sette oyuna ağırlığını koyan Hollanda, seti 25-21 kazanarak 2-2 eşitliği yakaladı. Son sete hızlı başlayan taraf Hollanda olurken, etkisiz bir oyun ortaya koyan Türkiye, seti 15-9 maçı da 3-2 kaybetti. Ligdeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, Hollanda karşısında aldığı yenilgi ile ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşadı.