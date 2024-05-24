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Haberler Spor Final-Four heyecanı başlıyor

Final-Four heyecanı başlıyor

Berlin’deki Dörtlü Final’de mücadele edecek F.Bahçe Türkiye’ye 16. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak

HABER MERKEZİ
Final-Four heyecanı başlıyor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün başlayacak organizasyonda F.Bahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan da Panathinaikos ile Olympiakos takımları yer alacak. 2017'de kupayı İstanbul'da kazanan sarılacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.

JASIKEVICIUS TOPARLADI

Normal sezonda ilk 13 maçta 6 galibiyet alabilen Fenerbahçe, Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek Play-Off oynama hakkı kazanmıştı. İlk turda Monaco'yu eleyen sarı-lacivetliler, Maccabi'yi saf dışı bırakan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile saat 19.00'da karşılaşacak.

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