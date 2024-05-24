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Haberler Spor Galatasaray hedefe kilitlendi

Galatasaray hedefe kilitlendi

Sarı-kırmızılılar, pazar günkü maçta Konyaspor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmek istiyor

HABER MERKEZİ
Galatasaray hedefe kilitlendi

GEÇEN hafta ezeli rakibi takipçisi Fenerbahçe'ye yenilerek şampiyonluk ilanını erteleyen Galatasaray, pazar günü oynayacağı Konyaspor maçına odaklandı. Sarı-kırmızılı takıma bu müsabakada beraberlik dahi yeterken, teknik direktör Okan Buruk oyuncularına galip gelmelerini telkin ediyor. Buruk ve başkan vekili Erden Timur, Fenerbahçe maçında yaşanan olayların görüntüleriyle oyuncuları motive ediyor. Kaptan Muslera ve Kerem Aktürkoğlu da arkadaşlarıyla sık sık toplantılar yapıyor.

KEREM 11'E DÖNÜYOR

SON hafta sürpriz istemeyen Galatasaray'da sıkı yönetim ilan edildi. Yarın başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da camia tek vücut olmuş durumda. Başkanlık yarışının takımı olumsuz etkilemesini istemeyen kurmaylar oyunculara şampiyonluğa odaklanın mesajı verdi. Bu arada teknik direktör Buruk, Fenerbahçe maçında gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu'nu hazırlıyor.

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