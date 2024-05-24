Madalya avcısı Göz-Göz

Türkiye'nin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Türkiye şampiyonu Coşkun Boncuk'un yönetimindeki Göztepe Cimnastik Şubesi madalyaları topluyor. Gürsel Aksel Stadı, Gaziemir ve Buca'da ülkemizin en büyük cimnastik spor okulu organizasyonunu kurma yolunda ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 9-16 Mayıs tarihleri arasındaki iki şampiyonada 16 madalya kazandı. İl birinciliğinde İbrahim Çınar Kılınçhan, Özge Dinç, Hira Aydıner, Kumsal Yıldırım, Lal Arman, Deniz Kubat, Hira Dinsever, Ada Su Örtekin, okullar şampiyonasında ise İnci Yılmaz ile Can Korkmaz madalya kazandı.

'1925 SPORCUYA ULAŞACAĞIZ'

Ayrıca Aysu Bulut Deniz Kubat, İbrahim Çınar Kılınçhan-Kumsal Yıldırım le İnci Gökhan-Elifduru Ertunç da takımlarda kürsüye çıkmayı başardı. Göztepe Cimnastik Şubesi'nin 5 ayda ciddi bir ivme kazandığını belirten Ferhat Arıcan "Sporcu sayımız bin rakamını geride bırakıyor. 2025'in başında kuruluş tarihimiz olan 1925 sporcuya ulaşacağız. Üst üste elde ettiğimiz başarılar, en iyi bildiğimiz işi en doğru şekilde yaptığımızı gösteriyor. Son iki şampiyonada dereceye giren ve katılım gösteren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.