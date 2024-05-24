Manisa KD’da rota Djokanovic

TRENDYOL 1. Lig ekibi Manisa FK, transfer için kolları sıvadı. İç transferde bir çok oyuncunun sözleşmesinin bittiği Manisa ekibinde, yönetimin ilk hedefi Andrej Djokanovic oldu. Siyah-beyazlılar, geçen sezon başında Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden kiralanan ve kontratı sona eren Boşnak oyuncuyu yeni sezonda da kadrosunda görmek istiyor. Başkent ekibine 23 yaşındaki ön libero için teklif götüren Manisa ekibi, futbolcuyu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Süper Lig'de küme düşme ihtimali olan sarı-lacivertliler, Djokanovic için son kararını lig sonunda verecek.