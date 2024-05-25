Bodrum FK finalde

Trendyol 1. Lig'de Play-Off Yarı Final rövanş maçında Bodrum FK, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikle biten maçta Çorum FK'yı seri penaltı atışları sonucunda yenerek finale adını yazdırdı: 5-4. 31'de Kenan'ın ortasında arka direkte Gökdeniz'in kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 47'de Kenan sol çaprazdan vurdu. Kaleci Hasan'dan dönen topu Burak tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta gitti. 69'da sol kanattan kullanılan kornerde Bodrum ceza alanı içinde oluşan karambolde Eren'den seken topu Landre ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem, Eren'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal etti. 77'de Kenan'ın kornerinde Celustka'nın şutunu kaleci Hasan kurtardı. Müsabakanın 90 dakikasın 0-0 sona erince maç uzatmaya gitti. Uzutma dakikalarında iki takımda temkinli oynadı.

MOHAMMED ÇİZGİDEN ÇIKARDI

105+2'de Nalepa'nın soldan kornerinde Ferhat'ın dokunduğu topu Mohammed çizgiden çıkararak mutlak golü önledi. 105+5'te Çorum FK oyuncusu Eren, sert faulü sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Bodrum FK, Çorum FK'yı 5-4 mağlup ederek adını Play-Off finaline yazdırdı. Bodrum'da Üzeyir, Mohammed, Brazao, Celutska ve Tunahan atışı gole çevirdi. Yeşil-beyazlıların kalecisi Diogo Sousa iki penaltı atışında kalesini gole kapattı. Bodrum Futbol Kulübü finalde Sakaryaspor ile 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FİNAL MAÇI 30 MAYIS'TA ADANA'DA

Bodrum FK, Play-Off Yarı Finali'nde 1-1'in rövanşında Çorum FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek üst üste ikinci kez finale adını yazdırdı. Birinci Lig'de ilk sezo-sezonunda geçen yıl Play-Off'a adını yazdıran, nunda Göztepe ve Eyüp'ü yenerek finalde Pendik'e elenen yeşil-beyazlılar yine Süper Lig'in kapı- kapısına dayandı. İlk turda Bolu'yu eleyerek yarı sına finale çıkan Bodrum, Çorum FK'yı da saf dışı bırakarak finalde ligi 3. bitiren Sakar-Sakarya'nın rakibi oldu. Bodrum FK, Yeni ya'nın Adana Stadı'nda 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Sakarya ile oynayacağı final maçını kazan-kazanması halinde Süper Lig'e ması adım atacak.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

BODRUM Futbol Kulübü'nü taraftarları kritik maçta yalnız bırakmadı. Bodrum İlçe Stadı'na akın eden yeşil-beyazlılar, takımlarına müthiş bir destek verdi. Tribünde boş yer bırakmayan Bodrumlu taraftarlar, müsabaka öncesi oyuncaları tek tek tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Taraftarlar karşılaşma boyunca da yaptıkları tezahüratlar ve tribün şovlarıyla takımlarını ateşledi.

SAHA KARIŞTI

BODRUM FK'nın penaltı atışlarında mağlup ettiği Çorum FK maçının ardından olaylar çıktı. Müsabaka içerisinde ve penaltı atışları sırasında Bodrum FK tribünleri ile Çorum FK yedek kulübesi arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Atılan son penaltı atışının ardından ise saha karıştı. İlk olarak iki takım futbolcuları arasında başlayan tartışma tribünlere de yansıdı. Güvenlik güçler derhal olaya müdahale ederek olaylar daha da büyümeden Çorum FK'yı sahan çıkardı.