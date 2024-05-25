Denizli BŞB’den judoda 2 madalya

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Yunanistan'ın Kozani-Amindio kentinde 24 ülkeden 570 sporcunun yer aldığı Uluslararası Filippos Cup Turnuvası'nda Denizli ve Türkiye'yi başarı ile temsil etti. Turnuvaya katılan Denizli BŞB Judo Takımı milli sporcularından Nisa Gökçe Yörük kadınlar 70 kg'da tüm rakiplerini mağlup ederek turnuvada şampiyon olurken, bir diğer judoka Muhammed Eren Kurt da erkekler 67 kg'da turnuvayı 1. tamamlayarak altın madalya kazandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu genç sporcular ve antrenörlerini tebrik etti.