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Haberler Spor F.Bahçe havlu attı

F.Bahçe havlu attı

HABER MERKEZİ
F.Bahçe havlu attı

THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 73-57 mağlup olarak turnuvadan elendi. Uber Arena'da oynanan karşılaşmaya Panathinaikos; Ioannis Papapetrou, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Mathias Lessort ve Konstantinos Mitoglou ile parkeye çıktı. Fenerbahçe Beko ise; Johnathan Motley, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes- Davis, Dyshawn Pierre ve Nick Calathes 5'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreği Panathinaikos'un üstün oyunu ile geçti. İlk çeyreği 22-13 önde tamamlayan Panathinaikos, devreye de 38-36 önde girdi. Üçüncü periyotta da baskın oyununa devam eden Yunan ekibi, son çeyreğe 6 puan farkla önde girdi: 56-50. Son çeyrekte farkı açan Panathinaikos, karşılaşmadan 73-57 üstün ayrılarak finale yükselen takım oldu. Fenerbahçe, 26 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de Yunanistan ekibi Olympiakos ile üçüncülük maçına çıkacak.

KAVGA ÇIKTI

THY EuroLeague'de oynanan Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı öncesinde Berlin sokakları karıştı. Maçın öncesinde karşılaşan Fenerbahçeli ve Panathinakioslu taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle engellediği kavga sırasında iki takımın taraftarlarından da gözaltına alınanlar oldu.

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