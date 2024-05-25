Kanarya’da 10 eksik

TRENDYOL Süper Lig'de lider Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk şansını az da olsa sürdüren Fenerbahçe'de son hafta oynanacak İstanbulspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarılacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal kritik maçın taktiğini ve kadrosunu kafasında şekillendirirken, eksiklerde arttı. Galatasaray derbisi sonrası açıklanan PFDK kararlarının ardından son haftaya ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren ve halen şampiyonluk şansı bulunan Fenerbahçe, İstanbulspor maçına 10 eksikle çıkacak. Kuruldan 5 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş, birer maç ceza alan Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın ardından Djiku ve Batshuayi kart cezaları, Krunic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İLK ONBİR ŞEKİLLENİYOR

TEKNİK direktör İsmail Kartal'ın oyun menta litesi olarak maça Galatasaray karşılaşmasında olduğu gibi ön alanda presle başlayacağı öğrenildi. Eksikleri kesinleşmesiyle birlikte ilk 11'de başlayacak isimler de netleşmeye başladı. Son haftalarda yedek kulübesine çekilen Edin Dzeko'nun bu maça forvette başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kartal'ın, orta sahada ise Fred'in yanına Zajc'ı hazırladığı öğrenildi. Savunmada da Çağlar'ın yanına sakatlığını atlatan Becao geri dönecek.