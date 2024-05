Millilerin aday kadrosu açıklandı

ALMANYA'NIN ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda 35 futbolcu yer aldı.

Montella'nın kararıyla 7 Haziran'da milli takımın geniş kadrosundan 9 futbolcu çıkartılacak ve 26 kişilik kadro UEFA'ya bildirilecek. Milliler, bugün idmanlara başlarken, hazırlık maçlarında 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İŞTE ADAY KADROMUZ

ADAY kadroda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Altay Bayındır (M.United), Doğan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzon), Defans: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (G.Saray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Orta saha: Berat Özdemir (Trabzon), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Kaan Ayhan (G.Saray), Okay Yokuşlu (Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund), Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Yunus Akgün (L.City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (G.Saray), Oğuz Aydın (Alanya), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Enes Ünal (Bournemouth), Yusuf Yazıcı (Lille).