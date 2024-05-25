Nevzat Demir’de büyük coşku

BEŞİKTAŞ, dün gece taraftarlarıyla birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde şampiyonluğu kutladı. Maçın bitiş düdüğü ile beraber taraftarlar soluğu Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde aldı. Burada coşkulu bir şekilde takımlarını karşılayan taraftarlar kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Takımı tezahüratlar ve meşalelerle karşılayan taraftarlar, futbolcularla birlikte geç saatlere kadar eğlenerek zaferlerini kutladılar. Ligde zor bir sezon geçiren ve son haftaya 5. sırada giren siyah-beyazlılar, böylece Avrupa Ligi biletini de cebine koydu.

ERİK LAMELA BOMBASI

Öte yandan, Kartal'ın İspanya ekibi Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Erik Lamela için transfer teklifinde bulunmaya hazırladığı iddia edildi. Ay başında sağ diz iç yan bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.