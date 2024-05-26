Bu kez sonu Süper Lig olsun

BODRUM FK artık gözünü Süper Lig'e çevirdi. Geçen sezon 1. Lig'de maratonu 4. sırada tamamlayan yeşilbeyazlılar, bir kez daha Play-Off oynamaya hak kazanarak çok önemli bir başarıya imza attı. Seride önce Göztepe'yi ardından Eyüpspor'u saf dışı bırakan Muğla temsilcisi, finalde Pendikspor'un rakibi oldu ancak Akhisar'da oynanan finali 2-1 kaybeden Muğla ekibi, Süper Lig'in kapısından döndü. Bu sezon boyunca da hep üst sıralarda yer alan yeşil-beyazlılar, yine sezonu 4. sırada tamamladı. Play-Off 1. Turu'nda Boluspor'la eşleşen Bodrum FK rakibini evinde 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Bu turda ise Çorum FK'nın rakibi olan yeşilbeyazlılar yine elemeleri geçip final biletini kaptı.

CAMİA KENETLENDİ

Ligi üçüncü sırada tamamlayıp doğrudan finale çıkan Sakaryaspor'un karşısına çıkacak olan Bodrum FK, Süper Lig'in kapısına yine dayandı. 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda Körfez ekibiyle karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılarda tüm camia kenetlendi. Çorum FK zaferinin ardından Bodrum İlçe Stadı adeta bayram yerine döndü.

Bodrum FK sosyal medya ekibinin İsmet Taşdemir için yaptığı çalışma büyük beğeni topladı.

TAŞDEMİR SİTEM ETTİ

Zorlu bir sezon geçirdiklerine değinen Taşdemir, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor günler de geçirdik. Hakaretlere dahi uğradık. Benim kötü hoca olduğum, oyuncularımın kötü futbolcu olduğu bile söylendi. Bunlar bizi çok üzdü. Fakat gelinen noktada hepsini yürekten kutluyorum. Biz 3 senede 3. finalimize çıktık. Geçen sezon Süper Lig hayallerimizi finalde kaybettik. Yarım kalan bir hikayemiz var, hayallerimiz

var.

Bu hayali gerçekleştirmek için önümüzde 6 günümüz kaldı. Sakaryaspor iyi bir takım, önemli bir camia. Biz en iyi şekilde finale hazırlanacağız" dedi.