Karşıyaka’da Brown sevinci

Basketbol Süper Ligi'nde Play- Off yarı finalinde Anadolu Efes'le eşleşen ve serinin ilk maçına 29 Mayıs Çarşamba günü çıkacak olan Pınar Karşıyaka'da Jaylon Brown sevinci yaşanıyor. Bu sezon Carey'nin sakatlığı, Hilliard'ın gönderilmesiyle 4 yabancısı kalan Karşıyaka, Galatasaray'la oynadığı çeyrek final serisindeki maçlarda Vitto Brown ve Jaylon Brown'ın da sakatlanmasıyla sıkıntı yaşamıştı. Yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli şutörden gelen iyi haberle yüzü güldü.

SON MAÇTA YOKTU

Galatasaray serisinin İstanbul'daki ikinci maçında kasığından sakatlanıp oyuna devam edemeyen, son maçta da forma giyemeyen Jaylon Brown iyileşip takıma döndüğü bildirildi. Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Final Four oynaması nedeniyle ligde Play- Off'taki yarı final serilerinin 1 hafta ertelenmesi Karşıyaka'ya sakatları için ilaç gibi geldi. 3 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükselecek serinin ilk maçı 29 Mayıs'ta İstanbul'da, ikinci mücadele 31 Mayıs'ta yine İstanbul'da oynanacak. 3. karşılaşma ise 2 Haziran'da İzmir'de yapılacak. Gerekmesi halinde 4. karşılaşma 4 Haziran'da İzmir'de, 5. müsabaka da 6 Haziran'da İstanbul'da oynanacak.