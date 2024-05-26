Konyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 38. haftada Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ethemi, Ndao, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

KONYA DEPLASMANINDA SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK!

Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

GALATASARAY İLE KONYASPOR 46. RANDEVUDA

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 86 golüne, Konyaspor 30 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 37 müsabakada kalesinde 25 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU DÜDÜK ÇALIYOR!

Konyaspor - Galatasaray maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu.