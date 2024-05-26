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Okçulukta gümüş madalya

HABER MERKEZİ
Okçulukta gümüş madalya
GÜNEY Kore'de düzenlenen 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli okçular, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı final karşılaşmasında Hindistan'a 232-226'lık skor ile yenilerek gümüş madalya elde etti. Dünya Kupası'nın ikinci ayağında Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise yine final karşılaşmasında ABD'ye 235-233'lük skor ile mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
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