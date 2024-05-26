Süper Lig’de şampiyon Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Son haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29 ile 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golüyse 78. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 102'ye bir sezonda en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım unvanını aldı. Bu sezonki 15. yenilgisini alan ve 41 puanda kalan Konyaspor ise Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla birlikte ligi 16. sırada tamamladı ve kümede kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

51. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Torreira'nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

53. dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

56. dakikada Icardi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.

78. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

REKOR PUANLA ŞAMPİYON

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

OKAN BURUK'UN 3. ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 3. kez Süper Lig'de şampiyonluk sevincini yaşadı. Buruk'un bunların 2'sini sarı-kırmızılılarla, 1'ini de Başakşehir ile kazandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan 2 senede gösterdiği başarılı performansla herkes tarafından takdir topladı. İlk sezonunda sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevincini yaşayan Buruk, bu sezonla birlikte üst üste 2. kez takımını şampiyonluğa götürdü.

Galatasaray'ın başında birçok rekora imza atan 50 yaşındaki teknik adam kariyerinde de 3. şampiyonluk sevincini yaşadı. Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile kazanırken, sarı-kırmızılılarla 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bu şampiyonlukla birlikte Okan Buruk, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olan Gündüz Kılıç'ı da yakaladı. Kılıç, sarı-kırmızılıları 1961-1962 ve 1962-1963 sezonlarında şampiyon yapmıştı.

Buruk ayrıca futbolculuk döneminde de hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 lig şampiyonluğu yaşadı.

FERNANDO MUSLERA'NIN 7. ŞAMPİYONLUĞU

Trendyol Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Kaptan Fernando Muslera, şampiyonluk koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılara 2011 yılının yaz döneminde transfer olan Uruguaylı kaleci, bu sezonla birlikte toplamda Süper Lig'de 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Aslan ile 13. sezonunu geçiren 37 yaşındaki kaleci, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.