Ankaragücü veda etti

Trendyol Süper Lig'in son haftasının bitimiyle küme düşen son takım da belli oldu. İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un ardından Türkiye'nin devler arenasından Trendyol 1. Lig'e düşen son ekip Trabzonspor'a kaybeden Başkent temsilcisi Ankaragücü oldu. Karadeniz ekibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen skoru bir türlü koruyamayan Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken iki sezon süren Süper Lig macerasını sonlandırdı, büyük üzüntü yaşadı.