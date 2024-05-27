Fener farklı bitirdi

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 mağlup etmesine rağmen sezonu ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada penaltıdan Edin Dzeko, 15'inci dakikada Sebastian Szymanski, 36'ncı dakikada Dusan Tadic, 66'ncı dakikada Bright Osayi-Samuel, 76'ncı dakikada Zajc ve 78'inci dakikada King kaydetti. 5'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi'nin pasında Serdar Dursun'un sert şutunda top savunmada Baran Alp'e çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan, elle müdahale tespit ederek beyaz noktayı gösterdi. 8'de penaltı atışını kullanan Dzeko topu ağlara gönderdi: 1-0. 15'te ceza sahası içi sol tarafından Dzeko'nun kale önüne çevirdiği topta Szymanski farkı ikiye çıkardı: 2-0. 36'da Fred'in sağ son çizgiden içeri çevirdiği topa Tadic'in şutu ağlarla buluştu: 3-0.

SKORU JOSHUA KING BELİRLEDİ

66'da Tadic'in şık topuk pasında Osayi farkı dörde çıkardı: 4-0. 76'da Okan'ın kaleciye vermek istediği geri pasta araya giren Serdar Dursun meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-0. 78'de Zajc'ın şutunda top kaleciden döndü. Dönen topla buluşan King'in şutu da savunmadan sekti. Seken top tekrar King'e geldi ve bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0. Fenerbahçe mücadeleyi 6-0 kazandı.

'BU TARAFTAR SİZİNLE GURUR DUYUYOR'

Ezeli rakibi ve ebedi dostu Galatasaray'ın Konya'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından maç sonrası tribünler sarı-lacivertli takıma tam destek verdi. Mücadele sonrası takımı tribünlere çağıran 12 numara, futbolcuların isimlerini tek tek söyleyerek alkışlarken "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" sesleri yükseldi.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 10 SEZONA ÇIKTI

Sezonun son maçında İstanbulspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor'u yenmesiyle birlikte sezonu ikinci sırada tamamladı ve şampiyonluk hasretini 10 seneye çıkardı. Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Kanarya hedefine bu sezon da ulaşamadı ve büyük bir üzüntü yaşadı.

KARTAL 4 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan ve Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail, Serdar Aziz ve Krunic maçta forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, dünkü mücadelede ligde son oynadıkları Galatasaray derbisine göre ilk 11'de zorunlu 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, cezalı oyuncular Oosterwolde, Djiku, Mert Hakan ve Batshuayi'den faydalanamazken bu isimlerin yerine Becao, King, Serdar Dursun ve Dzeko'yu ilk 11'e monte etti.

VAKİT MUTLU HİKAYELER İÇİN ÇOK GEÇ | BERKE ÖZBAY / MİNİ YORUM

Fenerbahçe, sezonun son maçında sahadan farklı galibiyetle ayrılsa da Galatasaray'ın Konya deplasmanından çıkardığı galibiyetle bir hikayesi daha mutsuz sonuçlandı. Büyük umutlarla, vaatlerle, beklentilerle başlanan sezonda sarılacivertliler şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Son olarak 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşan Kanarya, özellikle ligin ikinci yarısında yaşanan puan kayıplarıyla liderliği sarı-kırmızılılara teslim etti ve rekorları alt üst eden Galatasaray'ın hatasız performansıyla bir daha da geri alamadı.

KADERİNİ TESLİM ETTİ

Kendi kaderinizi kendiniz belirleyemezseniz, mutlu son beklemek hayal olur. Kanarya kaderini adeta Aslan'a teslim etti ve bu noktadan itibaren yazar Alper Canıgüz'ün söylediği gibi "Vakit mutlu hikayeler için çok geç" oldu. Türkiye'nin iki büyük devinin kıyasıya rekabete sahne olan yarışından, son yıllarda kupa kazanma alışkanlığını kaybeden Fenerbahçe yine mağlubiyetle ayrıldı. Gözler artık son 10 yıldır olduğu gibi yine gelecek sezona çevrildi. Taraftarların da artık sabrı kalmadı. Sarı-lacivertlilerin yönetimiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla gerçek Fenerbahçe kimliğini yeniden kazanması şart. Gelecek süreçte gerekli ve cesur adımların atılmadığı bir tablo daha ortaya çıkarsa daha çok şampiyonluk kaçar.