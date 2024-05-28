Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

FENERBAHÇE'NİN şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven'in Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçeli taraftarlara yönelik açıklamaları flaş gelişmeleri beraberinde getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattığı Güven, gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Meral Güven'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını bildirdi. Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında küfürler savurmuştu.