Bodrum inançlı

TRENDYOL 1. Lig'de perşembe günü Play-Off Finali'nde Adana'da Sakaryaspor'la hayati bir karşılaşmaya çıkacak olan Bodrum FK, Süper Lig için inançlı. Play-Off'larda önce Boluspor, ardından da Çorum FK'yı saf dışı bırakarak finale kadar yükselen Muğla ekibinde CEO Servet Çavuşoğlu, kritik mücadeleyi değerlendirdi. Takımın son üç sezondur iki farklı ligde Play-Off oynadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Birinci Lig'de son iki sezonda toplam 72 haftanın 70'inde sürekli olarak Play-Off hattının içinde yer aldık. Herhalde bunun Türkiye'de bir örneği yoktur. Doğru futbol aklıyla, aynı teknik ekip, aynı yönetim ve aynı futbolcu kadrosuyla istikrarlı bir şekilde Play-Off Finali'ne kadar geldik" dedi. "Biz kendi doğrumuzu çizdik ve bu doğrultuda ilerliyoruz" diyen Çavuşoğlu, dev final için de konuştu.

TAKIMA GÜVENİYORUZ

Servet Çavuşoğlu, "Emeklerimizin karşılığını finalde almak istiyoruz. Hak eden kazansın. Ancak biz kendimize güveniyoruz. Biz her şeyden önce bir aileyiz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, oyuncularımız ve personelimizin eşleri, çocuklarıyla sürekli bir aradayız. Beraber üzülür, beraber seviniriz. Kötü günde de birbirimize sarılırız" ifadelerini kullandı

KADRO İSTİKRARINI HER ZAMAN KORUDU

Play-Off'larda finale adını yazdıran Bodrum FK kadro istikrarını hiç bozmadı. Yeşil-beyazlılarda son Çorum FK maçında geçen sezonlarda da görev yapan 8 futbolcu ilk 11'de oynarken, 3 oyuncu ise bu sezon başında kadroya dahil edildi. Kaleci Sousa, Üzeyir, Mohammed, Ali Aytemur, Samet, Kenan, Gökdeniz ve Cenk 2023-2024 sezonunda da Bodrum FK'da yollarına devam etti, Celustka, Ahmet ve Burak yaz döneminde kadroya dahil edilmişti.