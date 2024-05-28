Hedef yine zirve

Paris Olimpiyatları öncesi Milletler Ligi'nde (VNL) boy gösteren ve Antalya'daki ilk hafta maçlarını 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan Türkiye ikinci hafta maçları için ABD'ye gitti. Filenin Sultanları'nı burada 4 zorlu karşılaşma bekliyor. Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran Sultanlar, ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de oynayacağı maçlar öncesinde Antalya'da 7 puan topladı ve 7. basamakta yer aldı.

İLK SIRADA MİLLİLERİMİZ VAR

Antalya'da oynanan ilk karşılaşmada Japonya'ya mağlup olan Ay-yıldızlılar, daha sonra Hollanda'yı 3-1 yenmişti. Ardından İtalya'ya aynı skorla yenilen Türkiye, son maçında Fransa'yı set vermeden geçti ve ilk haftayı iyi bitirdi. Bu galibiyetle genel dünya sıralamasında takipçisi Brezilya ile farkı koruyan milliler rahat bir nefes aldı. İlk haftanın ardından dünya sıralamasında Türkiye 380.96 puanla zirvede yer alırken, takipçisi Brezilya ise 371.69 puanla ikinci oldu. Polonya 356.74 puanla 3, İtalya 343.85 puanla 4, ABD ise 343.11 puanla 5'inci sırayı aldı. Ev sahibi ABD, ikinci haftada galibiyet serisini sürdürerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Türkiye'yi burada birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor. İlk maçında yarın 21.30'da Almanya ile karşılaşacak olan Sultanlar, 31 Mayıs'ta Sırbistan, 1 Haziran'da Güney Kore ve son olarak da 2 Haziran'da ABD ile karşı karşıya gelecek.

EN SKORERİ VARGAS

MİLLİ oyuncu Melissa Vargas, toplam 90 sayıyla Milletler Ligi'nin ilk haftasında Filenin Sultanları'nın en skorer ismi oldu. Vargas, ürettiği sayının 33'ünü İtalya maçında kaydetti. Vargas'ı dört maçlık performansta 42 sayıyla Ebrar Karakurt ve 29 sayıyla Tuğba İvegin takip etti