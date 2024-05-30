KSK’de Fatih yolcu

TFF 3. Lig'e çakılı kalan Karşıyaka'da takımın en önemli gol silahlarından biri ayrılmak üzere. Geçtiğimiz haftalarda taraftar ile arası açık olan ancak ikinci devre gösterdiği performans ile kendini affettiren Enes Nalbantoğlu'nun ayrılacağının iddia edilmesinin ardından Kaf- Kaf yeni bir şok ile sarsıldı. Son 3 sezondur yeşil-kırmızılı ekibin formasını giyen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Fatih Taşdelen'in yol ayrımında olduğu öne sürüldü. Karşıyaka'da 74 maça çıkan ve attığı 33 gol ile yıldızlaşan Taşdelen'in 2. Lig ekipleri ile görüştüğü iddia edildi. En kritik karşılaşmalarda attığı goller ile ön plana çıkan fırsatçı golcünün bir türlü gelmeyen başarı nedeniyle öz eleştiri yaptığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

BAŞKAN ERGÜLLÜ SÜRE İSTEDİ

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü'nün geçen hafta Taşdelen ile bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edilirken, forvetten cumartesi günü yapılacak olan seçime kadar süre istediği ve gelecek herhangi bir teklife yanıt vermemesi yönünde ricada bulunduğu kaydedildi. Profesyonel kariyerine Eyüpspor'da başlayan 28 yaşındaki santrafor, Beyoğlu Yeniçarşı, Sultanbeyli Bld, Osmaniyespor, Yalovaspor ve Yomraspor formalarını da terletti.