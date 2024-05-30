Nazilli’den Avrupa’ya

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediye, gözbebeği Berkay Aydoğmuş'un Avrupa'da boy gösterecek olmasıyla gurur duyuyor. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişip 2022-2023 sezonunun devre arasında Süper Lig ekibi Başakşehir'e 4.5 yıllık imza atan 20 yaşındaki orta sahanın takımı ile birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı büyük bir heyecan yaşıyor. Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren İstanbul temsilcisinin kadrosunda yer alarak lig ve kupada 5 maçta forma giyen Berkay, takımının 2. eleme turundan katılacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için kıyasıya bir mücadele edecek. Aydoğmuş'un kariyerinde gösterdiği sıçrama ile Nazillili genç futbolcular da büyük ekiplerin radarına girdi.

GENÇLER RADARA GİRDİ

Nazilli'de altyapı futbolcularının yanı sıra A takımda forma giyen Salih Kavrazlı, Tibet Öniz, Recep Efe Koçak, Yakup Emre Bakkal için Birinci Lig başta olmak üzere bazı Süper Lig'den birçok ekibin de devrede olduğu gelen haberler arasında.