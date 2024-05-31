Altınordu’dan ilk takviye

TFF 2. Lig temsilcilerinden Altınordu dış transferde ilk imzayı 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Bulut'a attırdı. Son olarak Almanya 4. Lig ekibi Wuppertaler SV'de forma giyen gurbetçi futbolcu, İzmir temsilcisi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine sportif direktör Murat Korkmaz katıldı. Borussia Dortmund altyapısında 9 sezon forma giyen Hüseyin, U16 ve U17 milli takımlarında 3'er kez forma giydi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 25 maçta 4 gol attı. Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Hüseyin Bulut, "Altınordu için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Öncelikli hedefimiz Altınordu'yu 1. Lig'e çıkarmak. Güzel bir sezon bizi bekliyor" dedi.