Kartal’da Haller sesleri

SÜPER Lig'de gelecek sezon ses getirecek bir kadro kurmak için kollar sıvayan yönetim golcüsünü arıyor. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken, alternatifi belirlendi. Sebastien Haller'in Borussia Dortmund'dan ayrılması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu için işaretler yaz aylarında vedayı gösteriyor. Siyah-beyazlıların bu haberin ardından harekete geçtiği ve yıldız ismin temsilcileriyle harekete geçtiği ifade edildi. 2022 yazında Ajax Amsterdam'dan Dortmund'a 31 milyon Euro karşılığında transfer olan Fildişi Sahilli forvetin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.